Советник рассказал о позиции Макрона по Brexit

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, будет придерживаться жесткой позиции в ходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС, заявил его советник по экономическим вопросам Жан Пизани-Ферри.
"В то же самое время у нас есть противоположные интересы по некоторым аспектам переговоров. Поэтому это будут жесткие переговоры, и он (Макрон) будет жестким", — добавил Пизани-Ферри.
Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.