Варшава хочет скорее оставить в прошлом негативную риторику Макрона

11:3508.05.2017
(обновлено: 11:36 08.05.2017)
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ВАРШАВА, 8 мая — РИА Новости. Варшава хочет скорее оставить в прошлом негативную риторику избранного президентом Франции Эммануэля Макрона, заявил советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский.
Щерскому, который сопровождает президента Анджея Дуду во время его визита в Эфиопию, был задан вопрос на тему недавних нелестных высказываний Макрона о Польше и ее руководстве.
"Сейчас такой момент в наших отношениях, что за стол садятся дипломаты. Сегодня я попрошу наше диппредставительство в Париже, чтобы меня связали с международным консультантом господина Макрона, с которым я познакомился несколько месяцев назад в Париже и у меня была хорошая, более чем полуторачасовая беседа", — заявил Щерский в эфире телеканала TVP.
"Надеюсь, что если ничего там не изменится в окружении президента Макрона, то смогу эту беседу, начатую в феврале, продолжить. Для того мы и есть дипломаты, чтобы навести порядок после кампании, чтобы слова из кампании теперь уже стали частью той истории, а мы начали строить дипломатические отношения польско-французские с новым президентом Франции", — сказал Щерский.
Отношения Макрона к Польше в последнее время было критическим, что вызывало недовольство официальной Варшавы. Ранее Макрон, критикуя свою противницу на выборах Марин Ле Пен, заявил, что ее союзниками якобы являются президент России Владимир Путин и глава правящей польской партии Ярослав Качиньский.
В Варшаве заявили, что такое сравнение "крайне неуместно" и является частью предвыборной компании Макрона. "Мы с интересом следим за избирательной кампанией во Франции в связи с важностью этой страны для будущего ЕС. В этом контексте с сожалением отмечаем, что в очередной раз во время президентской кампании во Франции, стране, союзной, принадлежащей, как и Польша, к НАТО и Европейскому Союзу, кандидат, претендующий на высшую должность в государстве, использует недопустимые сравнения и ярлыки, которые вводят в заблуждение общественное мнение", — отмечалось в заявлении МИД Польши.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНа выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
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Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкТакже впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
© REUTERS / Philippe WojazerКазавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
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После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
© REUTERS / Philippe Lopez/PoolУже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
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Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.