Варшава хочет скорее оставить в прошлом негативную риторику Макрона

ВАРШАВА, 8 мая — РИА Новости. Варшава хочет скорее оставить в прошлом негативную риторику избранного президентом Франции Эммануэля Макрона, заявил советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский.

Щерскому, который сопровождает президента Анджея Дуду во время его визита в Эфиопию, был задан вопрос на тему недавних нелестных высказываний Макрона о Польше и ее руководстве.

"Сейчас такой момент в наших отношениях, что за стол садятся дипломаты. Сегодня я попрошу наше диппредставительство в Париже, чтобы меня связали с международным консультантом господина Макрона, с которым я познакомился несколько месяцев назад в Париже и у меня была хорошая, более чем полуторачасовая беседа", — заявил Щерский в эфире телеканала TVP.

"Надеюсь, что если ничего там не изменится в окружении президента Макрона, то смогу эту беседу, начатую в феврале, продолжить. Для того мы и есть дипломаты, чтобы навести порядок после кампании, чтобы слова из кампании теперь уже стали частью той истории, а мы начали строить дипломатические отношения польско-французские с новым президентом Франции", — сказал Щерский.

Отношения Макрона к Польше в последнее время было критическим, что вызывало недовольство официальной Варшавы. Ранее Макрон, критикуя свою противницу на выборах Марин Ле Пен, заявил, что ее союзниками якобы являются президент России Владимир Путин и глава правящей польской партии Ярослав Качиньский.

В Варшаве заявили, что такое сравнение "крайне неуместно" и является частью предвыборной компании Макрона. "Мы с интересом следим за избирательной кампанией во Франции в связи с важностью этой страны для будущего ЕС. В этом контексте с сожалением отмечаем, что в очередной раз во время президентской кампании во Франции, стране, союзной, принадлежащей, как и Польша, к НАТО и Европейскому Союзу, кандидат, претендующий на высшую должность в государстве, использует недопустимые сравнения и ярлыки, которые вводят в заблуждение общественное мнение", — отмечалось в заявлении МИД Польши.