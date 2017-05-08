В НКР заявили о 160 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (355)

ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в понедельник о 160 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"В период 6-7 мая и в ночь на 8 мая на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения зафиксирован рост напряженности. Вооруженные силы Азербайджана 160 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 2,6 тысячи выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На восточном участке линии соприкосновения противник применил также 60-миллиметровые минометы и станковые автоматические гранатометы", — говорится в сообщении.

По данным минобороны НКР, на данный момент на передовой относительно спокойно.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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