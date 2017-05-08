СМИ: на дороге к "Саур-Могиле" в ДНР были заложены два фугаса

ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Два фугаса были заложены на дороге, ведущей к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в районе города Шахтерск Донецкой области, цитирует Донецкое агентство новостей источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели на трассе, ведущей к "Саур-Могиле" в понедельник утром незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Власти квалифицировали их как теракт.

"Два фугаса было заложено, один из них сработал. Погибших и пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в районе могут находится и другие взрывоопасные предметы, местность осматривают саперы.

Мероприятия у мемориала "Саур-Могила" в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были намечены на 8 мая. Захарченко, а также спикер парламента республики Денис Пушилин, главы министерств и ведомств и другие официальные лица должны были принять участие в торжественной части мероприятия.