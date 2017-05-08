Министр обороны стал бы хорошим премьером, считает представитель Макрона

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Официальный представитель движения "Вперед" Эммануэля Макрона, победившего на президентских выборах во Франции, заявил, что считает нынешнего главу минобороны Франции Жан-Ива Ле Дриана достойным кандидатом в премьер-министры.

Макрон ранее не называл конкретного кандидата на пост главы правительства, заявив лишь, что уже определился с выбором. Ранее во французской прессе назывались несколько потенциальных кандидатур, среди них фигурировал и Ле Дриан.

Выступая в понедельник утром на телеканале BFM TV, представитель движения "Вперед" Кристоф Кастанер заявил, что, с его личной точки зрения, "Ле Дриан был бы хорошим премьером".

"Этот вопрос задавать надо не мне, но если вы мне спрашиваете про качества Жан-Ива Ле Дриана, то я считаю, что они значительны", — добавил он, отвечая на вопрос ведущего о возможной кандидатуре будущего главы правительства.

Кастанер подтвердил, что, "как только Макрон вступит в должность на следующей неделе, он сразу же назначит премьер-министра".

Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.