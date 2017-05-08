Во Франции отпустили задержанных активисток FEMEN

Активистка движения Femen во время акции против кандидата в президенты Марин Ле Пен

Активистка движения Femen во время акции против кандидата в президенты Марин Ле Пен

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Пятерых активисток движения FEMEN, устроивших утром в воскресенье акцию у избирательного участка, где голосовала на выборах главы государства кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, освободили из-под стражи.

Французские правоохранители задержали девушек в городе Энен-Бомон после того как они, полуобнаженные, развернули на высоких строительных лесах огромный плакат против прихода к власти Ле Пен.

"Марин у власти, Марианна в отчаянии", — было написано на плакате. Марианна — молодая женщина, символизирующая Францию и олицетворяющая национальный девиз страны "Свобода, Равенство, Братство".

"Мы опасались, что они (активистки — ред.) проведут новую ночь под стражей, наши пятеро активисток были отпущены на свободу", — говорится в сообщении движения.

В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 35,4 миллионов бюллетеней (99,99%), Эммануэль Макрон набирает 66,06% голосов, Марин Ле Пен — 33,94%.

Ожидается, что Конституционный совет утвердит окончательные результаты выборов в середине недели.