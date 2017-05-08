Во Франции отпустили задержанных активисток FEMEN

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Пятерых активисток движения FEMEN, устроивших утром в воскресенье акцию у избирательного участка, где голосовала на выборах главы государства кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, освободили из-под стражи.
"Марин у власти, Марианна в отчаянии", — было написано на плакате. Марианна — молодая женщина, символизирующая Францию и олицетворяющая национальный девиз страны "Свобода, Равенство, Братство".
"Мы опасались, что они (активистки — ред.) проведут новую ночь под стражей, наши пятеро активисток были отпущены на свободу", — говорится в сообщении движения.
Ожидается, что Конституционный совет утвердит окончательные результаты выборов в середине недели.
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