СМИ: самую большую неявку во II туре во Франции показали молодежь и рабочие

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Молодежь, рабочие, безработные и наименее обеспеченные стали самыми неактивными французскими избирателями во втором туре президентских выборов, сообщает радиостанция France Info.
Согласно результатам исследования, рабочие и безработные также в большей степени, чем кадровые сотрудники и пенсионеры, игнорировали голосование во втором туре. Так, 35% безработных, 32% рабочих, 30% работодателей, 24% кадровых сотрудников и 17% пенсионеров не явились на участки в день голосования.
Отмечается, что население со средним ежемесячным доходом менее 1 тысячи 250 евро показало больший процент неявки, чем французы с ежемесячной заработной платой от 3 тысяч евро (34% против 20%).
Наконец, по данным исследования, неявка среди сторонников выбывшего в первом туре кандидата от движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона оказалась выше, чем среди последователей кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 24% против 17% соответственно.
По итогам подсчета 35,4 миллиона бюллетеней (99,99%) свои голоса Макрону отдали 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (33,94%).
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