СМИ: самую большую неявку во II туре во Франции показали молодежь и рабочие

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Молодежь, рабочие, безработные и наименее обеспеченные стали самыми неактивными французскими избирателями во втором туре президентских выборов, сообщает радиостанция France Info.

По данным проведенного исследования, неявка среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет составила 34%, от 25 до 34 лет — 40%. В свою очередь неявка среди французов в возрасте 60-69 лет составила всего 19%, а в возрастной категории старше 70 лет — 18%.

Согласно результатам исследования, рабочие и безработные также в большей степени, чем кадровые сотрудники и пенсионеры, игнорировали голосование во втором туре. Так, 35% безработных, 32% рабочих, 30% работодателей, 24% кадровых сотрудников и 17% пенсионеров не явились на участки в день голосования.

Отмечается, что население со средним ежемесячным доходом менее 1 тысячи 250 евро показало больший процент неявки, чем французы с ежемесячной заработной платой от 3 тысяч евро (34% против 20%).

По информации радиостанции, жители городов оказались менее активными во втором туре по сравнению с сельским населением: всего 23% избирателей, проживающих в сельских населенных пунктах, не явились на избирательные участки 7 мая, в то время как среди жителей городов с населением более 100 тысяч человек процент неявки составил 27%.

Наконец, по данным исследования, неявка среди сторонников выбывшего в первом туре кандидата от движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона оказалась выше, чем среди последователей кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 24% против 17% соответственно.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

По итогам подсчета 35,4 миллиона бюллетеней (99,99%) свои голоса Макрону отдали 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (33,94%).