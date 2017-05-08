Абэ считает, что победа Макрона является знаком доверия французов к ЕС

ТОКИО, 8 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Победа на президентских выборах Эммануэля Макрона означает доверие французов к Евросоюзу, об этом сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ на выступлении в парламенте.

"Это победа символична в отношении тенденций, направленных на замкнутость на внутренних вопросах, и является проявлением доверия в отношение ЕС", — сказал премьер-министр.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.