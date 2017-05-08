Корреспондент RT рассказала о своем задержании в Париже

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Корреспондент RT Шарлотта Дубенски, которая освещала протесты в Париже, рассказала, что полицейские увезли ее в фургоне с другими задержанными, несмотря на наличие удостоверения журналиста, и забрали телефон, сообщается на сайте телеканала RT.

Ранее телеканал сообщил, что французская полиция задержала их корреспондента Шарлотту Дубенски, которая освещала в воскресенье протесты в Париже после объявления итогов второго тура выборов президента.

По словам Дубенски, она несколько раз показывала полицейским свое журналистское удостоверение и просила отпустить ее, однако правоохранители посадили ее в фургон с другими людьми и отвезли в неизвестном направлении. Также она добавила, что правоохранители приказали ей прекратить давать интервью и сказали отдать им телефон. Отмечается, что после этого связь с Дубенски резко прервалась.

"Я все еще задержана, это очень неприятный опыт. Меня везли в фургоне с группой лиц, которых задержали по неизвестным мне причинам", — приводит телеканал слова Дубенски.

В воскресенье после объявления предварительных итогов президентских выборов, победу на которых одерживает Эммануэль Макрон, в Париже произошли столкновения между полицией и демонстрантами.