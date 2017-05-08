СМИ: участие в торжестве Макрона у Лувра приняли 40 тысяч человек

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Около 40 тысяч человек пришли вечером в воскресенье на площадь у Лувра в Париже, чтобы своими глазами наблюдать за выступлением побеждающего в выборах президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает газета Point , только журналистов на церемонию было аккредитовано 1,8 тысячи человек.

Добровольцы из штаба лидера движения "Вперед" Макрона раздавали собравшимся футболки с символикой кандидата в президенты и французские флаги, которых было заготовлено 20 тысяч.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 34 миллионов бюллетеней (95%) Макрон набирает 65,48% голосов, Ле Пен — 34,52%. В обоих департаментах подсчет голосов завершен.

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