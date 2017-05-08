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В мире

Экс-помощник Обамы считает, что Трамп будет тесно сотрудничать с Макроном

Сюжет:
Выборы президента Франции (1048)
00:2408.05.2017
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© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкВторой тур президентских выборов во ФранцииВторой тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Администрация Дональда Трампа, вероятнее всего, будет тесно сотрудничать с вновь избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном, сказал РИА Новости в воскресенье Чарльз Купчан, в прошлом помощник президента США Барака Обамы, а ныне старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (CFR) в Вашингтоне.

Второй тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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"Я думаю, что президент Трамп начинает постепенно понимать, что сильная и интегрированная Европа важна для Соединенных Штатов. Сильный ЕС — это политический и экономический партнер для Соединенных Штатов, а также партнер в области безопасности. Так что я ожидаю, что администрация Трампа будет тесно работать с новым президентом Франции в направлении общих интересов", — сказал Купчан, который до января 2017 года работал специальным помощником президента США и старшим директором по Европе Совета национальной безопасности Белого дома.

Вид на Эйфелеву башню в Париже
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Трамп в ходе предвыборной кампании скептически высказывался о Североатлантическом альянсе НАТО. Трамп также счел решение британских избирателей по выходу из ЕС "очень хорошим для Великобритании". При этом в апрельском интервью Financial Times Трамп сказал, что считает маловероятным выход из ЕС какого-либо другого государства, поскольку ЕС, по его словам, "начинает собираться с силами". После избрания президентом США Трамп также изменил позицию по НАТО, заявив, что он больше не считает, что альянс себя изжил.

Побеждающий на выборах президента Франции Эммануэль Макрон считается сторонником крепких европейских институтов.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Выступление Марин Ле Пен после второго тура президентских выборов во Франции
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