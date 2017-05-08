Экс-помощник Обамы считает, что Трамп будет тесно сотрудничать с Макроном

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Администрация Дональда Трампа, вероятнее всего, будет тесно сотрудничать с вновь избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном, сказал РИА Новости в воскресенье Чарльз Купчан, в прошлом помощник президента США Барака Обамы, а ныне старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (CFR) в Вашингтоне.
"Я думаю, что президент Трамп начинает постепенно понимать, что сильная и интегрированная Европа важна для Соединенных Штатов. Сильный ЕС — это политический и экономический партнер для Соединенных Штатов, а также партнер в области безопасности. Так что я ожидаю, что администрация Трампа будет тесно работать с новым президентом Франции в направлении общих интересов", — сказал Купчан, который до января 2017 года работал специальным помощником президента США и старшим директором по Европе Совета национальной безопасности Белого дома.
Побеждающий на выборах президента Франции Эммануэль Макрон считается сторонником крепких европейских институтов.
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