Выступление Эммануэля Макрона перед сторонниками в Париже

Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, опережающий во втором туре выборов президентских выборов во Франции Марин Ле Пен, пообещал не разочаровать избирателей и назвал свою победу беспрецедентной. Он отметил, что перед страной стоят задачи укрепления экономики, демократии и безопасности.