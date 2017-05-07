Макрон заявил, что будет защищать Францию перед лицом экстремизма

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

МАКРОН ЗАЯВИЛ, ЧТО БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ФРАНЦИЮ ПЕРЕД ЛИЦОМ ЭКСТРЕМИЗМА

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>