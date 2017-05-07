Ле Пен лидирует в трех департаментах Франции

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции сохраняет лидерство лишь в трех из 101 департамента страны, в остальных одерживает верх основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, свидетельствуют данные МВД.

Как сообщает ведомство, к 22.00 по местному времени (23.00 мск) Ле Пен оказалась впереди в департаментах Па-де-Кале и Эна на севере Франции и в департаменте Вар на юге. На остальной территории страны лидирует Макрон, в столице результаты пока не определены, но в первом туре лишь 5% парижан отдали предпочтение Ле Пен.

По результатам подсчета 25,4 миллионов бюллетеней (70,5%), Макрон получает 62,78%, Ле Пен — 37,22%.