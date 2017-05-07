Макрон и Меркель провели телефонный разговор

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

МЕРКЕЛЬ И МАКРОН ПОГОВОРИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ, РАЗГОВОР ПРОШЕЛ В ДРУЖЕСТВЕННОЙ АТМОСФЕРЕ — АГЕНТСТВО СО ССЫЛКОЙ НА ОКРУЖЕНИЕ МАКРОНА

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>