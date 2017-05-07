Макрон лидирует на выборах во Франции с 62,78% после подсчета 70% голосов

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одерживает верх во втором туре президентских выборов во Франции, набирая 62,78% голосов, свидетельствуют данные МВД по результатам подсчета 25,4 миллиона бюллетеней (70,5%).

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 37,22%.

По мере поступления данных из крупных городов разрыв между ними увеличивается.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>