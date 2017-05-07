Макрон лидирует на выборах во Франции с 62,78% после подсчета 70% голосов

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одерживает верх во втором туре президентских выборов во Франции, набирая 62,78% голосов, свидетельствуют данные МВД по результатам подсчета 25,4 миллиона бюллетеней (70,5%).
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 37,22%.
По мере поступления данных из крупных городов разрыв между ними увеличивается.
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