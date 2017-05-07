Слуцкий отметил успех "Национального фронта" на выборах во Франции

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил успех "Национального фронта" на выборах во Франции, который, по мнению депутата, свидетельствует о росте протестных настроений.

"Хочу отметить успех "Национального фронта", который увеличил свой электорат почти вдвое с предыдущих президентских выборов 2012 года. И это говорит о росте протестных настроений в самом центре Европе, о росте числа несогласных с нынешней моделью общих европейских ценностей", — сказал Слуцкий журналистам.

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон в состоявшемся в воскресенье втором туре президентских выборов во Франции после подсчета 48% голосов набирает 61,58%, свидетельствуют данные МВД. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 38,42%.

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