Сторонники Макрона встретили его выступление "Марсельезой"

Обстановка на площади у Лувра, где ожидается Макрон при объявлении результатов выборов во Франции

Обстановка на площади у Лувра, где ожидается Макрон при объявлении результатов выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Сторонники лидирующего во втором туре выборов президента Франции Эммануэля Макрона встретили его первое после объявления предварительных результатов выступление национальным гимном – "Марсельезой", передает корреспондент РИА Новости.

Макрон сделал заявление в своем предвыборном штабе прежде, чем отправиться на площадь перед Лувром, где его сторонники празднуют победу своего кандидата.

После его выступления собравшиеся на площади люди заликовали, размахивая "триколорами", а затем, по подсказке ведущего мероприятия, спели первый куплет "Марсельезы". Затем последовало продолжение музыкальной части вечера.