Сторонники Макрона встретили его выступление "Марсельезой"

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Сторонники лидирующего во втором туре выборов президента Франции Эммануэля Макрона встретили его первое после объявления предварительных результатов выступление национальным гимном – "Марсельезой", передает корреспондент РИА Новости.
После его выступления собравшиеся на площади люди заликовали, размахивая "триколорами", а затем, по подсказке ведущего мероприятия, спели первый куплет "Марсельезы". Затем последовало продолжение музыкальной части вечера.
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