Трамп поздравил Макрона с победой на выборах во Франции

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции и выразил надежду на совместную работу.

"Поздравляю Эммануэля Макрона с сегодняшней крупной победой в качестве следующего президента Франции. Очень рассчитываю работать с ним!" — написал Трамп в Twitter.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 мая 2017 г.

​За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>