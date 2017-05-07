Штаб Макрона не знает, кто совершил кибератаку

андидат в президенты Франции, лидер движения Вперёд! Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже

андидат в президенты Франции, лидер движения Вперёд! Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Штаб лидирующего во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона не знает, кто может стоять за кибератакой против движения "Вперед", и ждет итогов официального расследования, заявила в воскресенье РИА Новости официальный представитель движения Макрона Лоранс Аим.

За несколько минут до объявления в субботу "дня тишины" движение Макрона "Вперед" заявило, что ящики электронной почты сотрудников были взломаны.

"На данный момент мы не знаем, прокуратура занимается расследованием, посмотрим, что произойдет", — сказала Аим, отвечая на соответствующий вопрос.