Австрийские власти назвали Макрона "проевропейским" президентом

ВЕНА, 7 мая — РИА Новости. Австрийские власти поддерживают "проевропейский" выбор французского народа, который в воскресенье по предварительным результатам второго тура президентской гонки выбрал себе Эммануэля Макрона новым лидером страны.

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции с 61,18% голосов, свидетельствуют данные министерства внутренних дел по итогам подсчета 40% голосов (14,5 миллиона бюллетеней).

"Сердечные поздравления Эммануэлю Макрону. Победа во имя сильной Европы. Европе нужна Франция, а Франции нужна Европа", — написал президент республики Александр Ван длер Беллен в своем микроблоге в Twitter на немецком и французском языках.

В конце прошлого года бывший лидер "Зеленых" Ван дер Беллен после продолжительной президентской гонки с повторами туров вырвал победу у своего конкурента, представителя право-радикальной Австрийской партии свободы Норберта Хофера.

В свою очередь канцлер страны Кристиан Керн в заявлении, размещенном в социальной сети Facebook, отметил, что видит в Макроне союзника в необходимых изменениях политики в ЕС. "Вместе мы хотим последовательно и четко реагировать на обещание процветания и безопасности: Больше рабочих мест за счет увеличения объема государственных инвестиций, улучшение рабочих мест путем справедливых условий труда и больше справедливости в борьбе с налоговым демпингом и уклонением от уплаты налогов", — добавил Керн.

"Французы ясно показали, что протест и желание перемен не всегда должны приводить к выборам правых популистов"", — отметил в своем заявлении министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Он уже сейчас убежден в победе Макрона над "правой популисткой" Ле Пен.

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