Парижане одобрительно встретили новость о победе Макрона

Обстановка на площади у Лувра, где ожидается Макрон при объявлении результатов выборов во Франции

Обстановка на площади у Лувра, где ожидается Макрон при объявлении результатов выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Парижане на Площади Республики, где ожидалась массовая акция после объявления результатов второго тура выборов президента Франции, одобрительными криками и свистом встретили новости о победе Эммануэля Макрона.

По предварительным данным МВД Франции, Макрон лидирует на президентских выборах во Франции с 59,93% голосов. Согласно оценкам канала TF1 и института Ifop, он набирает 65,5%.

Проезжающие по площади автомобили начали одновременно сигналить.

При этом на площади, где традиционно проходят манифестации, в том числе со столкновениями с полицией, в настоящее время спокойно, полицейского усиления не наблюдается.

На площади дежурят журналисты нескольких телеканалов, установлены спутниковые тарелки.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>