В штабе Макрона рассказали о задачах политика на посту президента

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Генсек движения "Вперед" Ришар Ферран заявил, что одной из основных задач Эммануэля Макрона на посту президента станет обновление политического класса и объединение политических сил.

"Мы проведем глубокое обновление политического класса, объединив всех вокруг проекта", — заявил Ферран в эфире телеканала TF1 после того, как были обнародованы предварительные данные о победе Макрона на президентских выборах.

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