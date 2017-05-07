Туск: избранием Макрона французы сказали "нет" тирании фейковых новостей

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Избрав Эммануэля Макрона президентом, французы высказались против "тирании фейковых новостей", заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Félicitations à @EmmanuelMacron, aux français qui ont choisi la Liberté, l'Egalité et la Fraternité et dit non à la tyrannie des "fake-news" — Donald Tusk (@eucopresident) 7 мая 2017 г.

​

"Поздравления Эммануэлю Макрону, французам, которые выбрали Свободу, Равенство и Братство и сказали нет тирании "фейковых новостей", — написал Туск в Twitter.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>