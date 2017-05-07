Мэй: Британия готова к работе с Макроном в качестве президента Франции

Обстановка на площади у Лувра, где ожидается Макрон при объявлении результатов выборов во Франции

Обстановка на площади у Лувра, где ожидается Макрон при объявлении результатов выборов во Франции

ЛОНДОН, 7 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Эммануэля Макрона с успехом на выборах президента Франции, сообщил официальный представитель премьера.

"Премьер-министр тепло поздравляет избранного президента Франции Эммануэля Макрона с успехом на выборах. Франция является одним из наших ближайших союзников, мы с нетерпением ждем начала работы с новым президентом по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", — говорится в заявлении представителя британского премьера.

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон обходит лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов. По результатам подсчета 4,1 миллиона голосов (12,2%), Макрон набирает 60,19%, Ле Пен — 39,81%.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции, основная часть участков в стране закрылась в 20.00 мск, в больших городах голосование продлено до 21.00 мск. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

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