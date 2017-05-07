Сторонники Макрона ждут, что он выполнит свои обещания

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, собравшиеся на его праздничное мероприятие перед Лувром, уверены в победе политика и ждут, что он в воскресенье вечером повторит, а затем выполнит свои обещания, передает корреспондент РИА Новости.

Площадь перед Лувром до 13.00 (14.00 мск) была открыта для всех желающих, но затем после обнаружения подозрительной сумки эвакуировали и тех, кто находился на площади, и прессу из временного пресс-центра.

Журналистов стали вновь впускать около 15.00 (16.00 мск), а в 19.00 (20.00 мск), как и было заявлено ранее, службы безопасности впустили и сторонников Макрона, пожелавших отпраздновать результаты выборов, в которых они не сомневаются.

"Он получит 65%", — сказал РИА Новости Тео, студент последнего курса, который пришел на митинг в компании друзей с самодельным, сделанным наспех плакатом на картоне, гласящим "Молодежь с Макроном!"

"Я думаю, скорее 63,5%", — ответил ему Стефан, который уже 1,5 года работает бухгалтером после окончания института.

В ответ на вопрос, почему они пришли на митинг и чего они ожидают от своего кандидата, Тео отметил: "Мы хотим, чтобы он выполнил все свои обещания".

"Я думаю, он нас поблагодарит, заявит, что Франция продвинется вперед. Я преподаю маркетинг, поэтому образование — это важная для меня сфера", — сказала Аликс, размахивая маленьким триколором.

Большинство сторонников, пришедших на митинг первыми – молодые люди, но встречаются среди них и взрослые с детьми и, хотя и редко, пенсионеры.

"Для меня важно присутствовать здесь, показать ему, что мы пришли поддержать его. Мы ждем, что он получит от 62% до 65%", — сказала РИА Новости парижская пенсионерка Мари-Клод Симонар.

По ее словам, сторонники ждут от него "того, чтобы он повторил основные пункты своей избирательной кампании". Среди прочего, по словам Симонар, "важно, чтобы он утвердил место Франции в мире, в том числе в Европе, поскольку важно занимать сильную позицию в Европе с учетом того, что происходит в США, Китае, в России, чтобы он занялся вопросами трудоустройства и образованием".

"Я думаю, он поблагодарит нас лучше, чем (экс-президент Франции Жак) Ширак в 2002 году, когда мы проголосовали за него против (главы "Нацфронта" Марин) Ле Пен, а он нас даже не поблагодарил", — заявила пенсионерка.

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