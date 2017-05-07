Пушков заявил, что победа Макрона уже не вызывает сомнений

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Победа Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов по Франции уже не вызывает сомнений после опубликования данных exit pool, если голоса изменятся, то незначительно, считает сенатор Алексей Пушков.
"Если изменения в голосах и будут, то не значительные, эти результаты exit pool отражают реальное голосование", — сказал Пушков РИА Новости.
Парламентарий отметил, что, судя по всему, Макрону во втором туре принесли те избиратели, которые не голосовали за него в первом туре.
"Эти избиратели голосовали не за Макрона, а против Ле Пен. Это означает, что разочарование наступит исключительно быстро, о триумфе Макрона говорить нельзя, он — вынужденный выбор", — сказал Пушков.
По мнению Пушкова, Макрона как нового президента Франции будет ожидать "расколотая, раздраженная страна".
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