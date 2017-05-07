Глава ЕП первым поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни первым их руководителей институтов Евросоюза поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах.

Согласно первым данным МВД, Макрон лидирует на президентских выборах во Франции с 60,19% голосов.

"Поздравляю Эммануэля Макрона. Мы рассчитываем на Францию в самом сердце Европы, чтобы изменить весь (Европейский) Союз и стать ближе к гражданам", — написал Таяни в Twitter.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции, основная часть участков в стране закрылась в 20.00 мск, в больших городах голосование продлено до 21.00 мск. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>