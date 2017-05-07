В день выборов в Париже в результате разборки получили ранения три человека

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Полиция сообщает о трех раненных в результате инцидента в 17-м округе Парижа, передает радиостанция Sud Radio.

"Полиция сообщает о трех раненых, двое получили ранения головы железными прутьями, еще один из них — ножевое ранение в бедро", — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

Вечером в воскресенье проходит второй тур выборов президента Франции, основная часть участков в стране закрылась в 20.00 мск, в больших городах голосование продлено до 21.00 мск. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.