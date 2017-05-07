Аккредитацию на "вечеринку" Макрона получили 1,8 тысячи журналистов

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Аккредитацию на вечер, организованный штабом Эммануэля Макрона для объявления результатов второго тура выборов, получили 1,8 тысячи журналистов, и мест пока на всех хватает, передает корреспондент РИА Новости.

"Тысяча восемьсот", — сказал представитель организаторов, отвечая на вопрос, сколько сотрудников СМИ ожидаются в воскресенье вечером в пресс-центре, установленном на площади возле Лувра.

Несмотря на неприятный инцидент в середине дня, когда из-за подозрительной сумки из пресс-центра на два часа эвакуировали журналистов, атмосфера в пресс-центре спокойная. При этом свободные места в зале, где установлены столы для прессы, экраны, а также расставлены тарелки с чипсами, печеньем и термосы с кофе и горячей водой, стремительно заканчиваются.

"Но много места снаружи", — комментирует вместительность пресс-центра представитель организаторов. Действительно, еще пустуют столы под пасмурным небом, где журналисты пишущих СМИ могут рискнуть поставить свои ноутбуки для освещения выступления Макрона "в живую". При этом практически все места на фоне установленной за стеклянной пирамидой Лувра трибуны, выделенные для корреспондентов телевидения, уже заняты.

Сам Макрон появится у Лувра не раньше 20.00, поскольку сначала он планирует в своем штабе, расположенном в 15-м округе Парижа, сделать первое официальное заявление после оглашения первых результатов.

Напряжена атмосфера только на входе, где охранникам периодически приходиться кричать на журналистов, требуя выстроиться в одну шеренгу и не пытаться проскочить без досмотра.

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