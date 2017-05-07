"Национальный фронт" отказал в аккредитации более десяти интернет-СМИ

Второй тур президентских выборов во Франции. Марин Ле Пен. 7 мая 2017

Второй тур президентских выборов во Франции. Марин Ле Пен. 7 мая 2017

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Более десяти интернет-СМИ утверждают, что "Национальный фронт" отказал им в аккредитации на празднование результатов второго тура президентских выборов, сообщила телерадиокомпания RTL.

"В Twitter журналисты информационных интернет-сайтов — Buzzfeed, Mediapart, Les Jours, Rue89, StreetPress, Politico, Bondy Blog, Explicite, Brut, Konbin, а также еженедельника Politis и передачи на TMC, которую ведет Янн Бартес, сообщили, что им отказано в аккредитации крайне правой партией", — сообщил RTL.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов.

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