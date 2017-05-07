Заявившего о подтасовках наблюдателя от "Нацфронта" силой удалили с участка

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Наблюдателя от "Национального фронта", заявившего о фальсификациях на одном из участков на юго-западе Франции, силой вывели в наручниках вызванные избиркомом полицейские, сообщает в воскресенье издание Sud-Ouest.
В частности, наблюдатель заявил, что бюллетени, напечатанные на бумаге вторичной переработки, содержат вкрапления черного цвета, что делает их недействительными. Затем он принялся фотографировать списки проголосовавших, что запрещено.
Мужчину препроводили в полицейский участок, после разбирательства отпустили, но выдали предписание явиться на допрос.
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