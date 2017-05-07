Госдеп знает о сообщениях о задержании в КНДР гражданина США

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США в курсе сообщений о задержании американского гражданина в КНДР и будет работать по данному делу через посольство Швеции из-за отсутствия прямых дипотношений с Пхеньяном, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Мы знаем о сообщениях, что гражданин США был задержан в Северной Корее", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Когда сообщается о задержании гражданина США в Северной Корее, мы работаем с посольством Швеции в Пхеньяне, которое представляет интересы США в Северной Корее", — добавил он. От дальнейших комментариев представитель госдепартамента отказался, сославшись на защиту личной информации о задержанном.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о задержании еще одного гражданина США по подозрению в осуществлении деятельности, направленной против государства. Отмечалось, чтогражданин США Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и технологий, был задержан 6 мая.

В конце апреля стало известного о задержании в КНДР американского гражданина Тони Кима (корейское имя Ким Сан Док) по обвинению в подрывной деятельности в стране.

Если сообщения о задержании Ким Хак Сона подтвердятся, он станет четвертым по счету гражданином США, удерживаемым в КНДР. Ранее сообщалось, что помимо Тони Кима в стране были задержаны 62-летний американец корейского происхождения Ким Чон Чхоль и студент из США Отто-Фридерик Уормбиер. В 2016 году они оба были приговорены к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР.