Эксперт призвал не делать выводов о причастности РФ к утечке писем Макрона

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Данных WikiLeaks, которые указывают на причастность России во взломе почты кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, недостаточно, нужно проводить полномасштабное расследование, считает генеральный директор компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Илья Сачков.

Ранее организация WikiLeaks заявила, что в утечке переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя подрядной компании российского правительства "Эврика". При этом WikiLeaks сопровождает пост снимком экрана, на котором изображена таблица с датами. В ней фигурирует Рошка Георгий Петрович.

"С точки зрения компьютерной криминалистики привязка не является точной. Подобный комментарий мог оставить кто угодно, чтобы навести след на это лицо и на эту компанию. Либо это, действительно, могло быть так. Но этих оснований недостаточно. Нужно проводить полномасштабное расследование", — сказал Сачков РИА Новости.

"Очень важно, как и в случае с атакой на Демпартию США, публично не говорить ни о каких версиях, если французскую сторону интересует доведение дела до конца и нахождение лиц, действительно, связанных с этой атакой", — отметил эксперт.

Wikileaks не уточняет, какая конкретно компания "Эврика" имеется в виду. При этом Wikileaks указывает, что речь идёт о компании, "получившей, по данным российских СМИ, лицензию ФСБ на деятельность по защите гостайны". Среди российский компаний в области IT есть компания "Эврика", постоянными клиентами которой, как заявлено на ее официальном сайте, являются МИД, Минэкономразвития, Минздрав, ФТС, ЦБ, ПФР и Счётная палата РФ. На сайте "Эврики" также сообщается, что она предлагает продукцию и решения в соответствии с "полученными на заявленные виды деятельности лицензиями и сертификатами".

Комментариями компании "Эврика" РИА Новости пока не располагает.

В воскресенье во Франции проходит второй тур президентских выборов. За президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

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