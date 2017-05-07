В ДНР заявили, что Киев сорвал процесс подготовки к обмену пленными

ДОНЕЦК 7 мая — РИА Новости. Представители Киева сорвали процесс подготовки к обмену пленными, сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее на переговорах в Минске стороны конфликта в Донбассе договорились, что, если пленные отказываются от обмена, то родственники пленных, представители омбудсмена, спецслужбы имеют возможность установить, добровольно ли принято это решение.

"Украинская сторона отказывается выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Тем самым Киев сорвал процесс верификации… в Минске была достигнута договоренность о том, что в рамках процедуры верификации группа матерей и жен удерживаемых лиц сможет опросить не только граждан, которые содержатся в СИЗО, но и тех, кто условно находится на свободе. Это 159 человек", — сказала Морозова.

Она отметила, что отказом в проверке более 150 человек Киев в одностороннем порядке завершил процесс подготовки к обмену.

"Однако представители Киева отказывают в проведении анкетирования этих людей. Тем самым украинская сторона в одностороннем порядке завершает процесс проведения верификации удерживаемых лиц", — пояснила она.

Омбудсмен отметила что Киев находит новые причины для затягивания процесса обмена.

"Как только мы приближаемся к конкретике в вопросе обмена, официальные лица Киева находят все новые уловки и преграды для того, чтобы этот обмен не состоялся", — добавила Морозова.