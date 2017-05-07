В Венесуэле обнаружили восемь тел с разбившегося в декабре вертолета ВВС

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила об обнаружении тел восьми из 13 пассажиров разбившегося в декабре прошлого года вертолета венесуэльских ВВС.

"Были обнаружены восемь тел на месте крушения военного вертолета в Пуэрто-Аякучо в декабре 2016 года", — написала прокуратура в своем микроблоге в Twitter.

По информации ведомства, на данный момент продолжаются работы по обнаружению оставшихся тел, а также по установлению личностей. Для этого на месте крушения работают специалисты и эксперты из разных областей.

Во вторник министерство обороны южноамериканской страны сообщило, что пропавший более четырех месяцев назад вертолет венесуэльских ВВС Ми-17В5 обнаружен в гористой местности штата Амасонас.

Вертолет пропал 30 декабря 2016 года, когда совершал полет между Пуэрто-Аякучо и Ла-Эсмеральдой. По данным министерства, обломки найдены в 50 морских милях от базы "Эсмеральда". Специалисты отмечают, что шансы на обнаружение выживших в катастрофе минимальны. На борту вертолета находилось не менее 13 человек.