Бэнкси изобразил на здании в британском Дувре флаг Европы без одной звезды

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Самый знаменитый и загадочный уличный художник в мире Бэнкси признал авторство появившегося в британском городе Дувр рисунка, на котором изображен рабочий, "удаляющий" одну из звезд с флага Европы, сообщает газета Independent.

Рисунок на стене одного из домов около городского паромного терминала появился в ночь на воскресенье, отмечает издание. На нем изображен рабочий, который при помощи инструментов пытается удалить с флага Европы одну из 12 звезд, отчего на "полотне" появляются трещины.

Публикация от Banksy (@banksy) Май 7 2017 в 6:44 PDT

Фотографии граффити появились в воскресенье на официальном аккаунте художника в социальной сети Instagram. Авторство британского художника также подтвердили газете его представители.

Публикация от Banksy (@banksy) Май 7 2017 в 6:40 PDT

Как отмечает газета, граффити появилось на фоне продолжающегося процесса выхода Британии из состава ЕС. Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.