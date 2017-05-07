Глава ЕЕК напомнил, что Красная армия освободила большинство концлагерей

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, посетивший в воскресенье вместе с молодежной делегацией еврейской общины из России концентрационный лагерь Освенцим, напомнил молодым людям, что именно Красная Армия внесла наибольший вклад в освобождение лагерей смерти.
Организатором акции "Марш Жизни" выступил главный раввинат России, она прошла под патронатом и при поддержке Европейского еврейского конгресса, и лично его президента Вячеслава Моше Кантора, а также главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.
"Находясь здесь сегодня, мы ещё больше чувствуем наш долг не только почтить память шести миллионов невинных жертв, но и не забывать, что именно Красная Армия освободила Аушвиц-Биркенау и внесла наибольший вклад в освобождение лагерей смерти и прекращение массового уничтожения людей в десятках стран Европы. Наш долг — не забывать подвиг тех, кто, не жалея своей жизни спасал наш народ. Мы, как евреи, до конца времён должны и будем помнить их великое дело", — сказал в своём обращении к собравшимся Кантор.
Делегация ЕЕК и еврейских организаций России зажгла свечи в память о погибших узниках и солдатах-освободителях. Также участники акции встретились в Освенциме с Батшевой Фридман, пережившей Холокост бывшей узницей концлагеря, которая рассказала молодёжи о своём личном опыте человека, которому удалось выжить в нечеловеческих условиях концлагеря.