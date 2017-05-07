Член "Нацфронта": французы обескуражены, но массово идут на выборы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Французские избиратели обескуражены и потеряны, так как впервые за историю пятой республики кандидат партии правых Les Republicains (Франсуа Фийон) не прошел во второй тур выборов; несмотря на это президентские выборы остаются важным событием и французы массово идут голосовать, рассказал РИА Новости член партии Марин Ле Пен "Национальный фронт" Петр Стерлигов (Pierre Sterligov).

В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов президента. Борьбу за высший государственный пост ведут лидер движения "Вперед" Франсуа Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Второй тур выборов проходит в специфической атмосфере, когда часть избирателей обескуражены и потеряны. В первый раз за историю пятой республики кандидат партии правых Франсуа Фийон (Les Republicains) не попал во второй тур, набрав 19% голосов. Правым избирателям тяжело выбирать между Макроном, который является замаскированной инкарнацией продолжения политики (Франсуа) Олланда и Марин Ле Пен", — рассказал Стерлигов.

Он отметил, что "также тяжел" выбор избирателей партии ультралевых France Insoumise, кандидат которых Жан-Люк Мелашон набрал 19% наравне с Фийоном.

"Хотя это и был исторически высокий для него результат, он тоже не попал во второй тур. Избирателям приходится выбирать между ультралиберальной политикой бывшего банкира банка Ротшильд – Макрона или опять же "инкарнацией зла" – Марин Ле Пен. Также интересный парадокс: кандидат партии PS Бенуа Хамон, социалистическая партия – левые, к которой принадлежит Олланд, всё правительство и оба парламента, набрал всего 6%. Это беспрецедентное фиаско", — добавил Стерлигов.

Стерлигов подчеркнул, что "несмотря на всё это", президентские выборы остаются важным событием и французы соблюдают свой долг гражданина и "массово идут голосовать".

"Ожидается высокий уровень пустых или "белых" голосов, когда конверт пустой или с белой бумажкой, что значит не за одного и не за другого, хоть это и не засчитывается. Исследования предсказывают, что Макрон победит с 61% голосов, против 37-38% у Ле Пен. В первом туре эксперты оказались правы. Я думаю, что так и будет", — добавил Стерлигов.

Он отметил, что выбрал партию "Национальный фронт", потому что "это единственная партия, которая борется за то, чтобы Франция осталась Францией, а не стала колонией своих бывших колоний", также партия имеет солидную экономическую программу для поднятия страны.

"И это единственная партия, которая никогда не была у власти (в президентах или министрах) и не виновна в плачевном состоянии страны", — резюмировал Стерлигов.

Пётр Стерлигов родился в России. Во Франции живет с 2000 года. В 2016 году был кандидатом на местных выборах, в регионе города Ним, занял второе место.

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