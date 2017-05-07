В Париже продают презервативы в стиле кампаний Макрона и Ле Пен

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Презервативы в стиле избирательных кампаний кандидатов в президенты Франции — лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона и главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — раскупают в день голосования во втором туре по два евро за штуку.

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

Компания, производящая во Франции презервативы в забавных упаковках, выпустила специальную предвыборную коллекцию. Она называется Erection Presidentielle, что созвучно со словосочетанием Elections Presidentielle (президентские выборы).

Резиновые изделия выполнены в дизайнах, имитирующих стиль логотипов кампаний большинства политиков, представивших свои кандидатуры на пост лидера страны.

Днем в воскресенье, когда проходит второй тур голосования, презервативов с дизайном "под Макрона" или "под Ле Пен" в киосках осталось гораздо меньше, чем тех, которые напоминают о кандидате от правоцентристов Франсуа Фийоне или лидере движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люке Меланшоне.

"Мало осталось, но я сейчас вам найду", — говорит продавщица одного из магазинчиков.

Срок годности изделий — до 2020 года, в то время как следующие президентские выборы пройдут в 2022-м.

За ходов второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>