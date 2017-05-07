Французский астронавт отдал свой голос на выборах президента страны

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Французский астронавт Европейского космического агентства Тома Песке отдал свой голос во втором туре президентских выборов во Франции и призвал своих сограждан проголосовать.

"Не забудьте пойти сегодня голосовать — я оформил свою доверенность, так что никаких оправданий", — написал Песке в своем Twitter.

OK faisons une petite pause dans les photos: n’oubliez pas d’aller voter auj — moi j’ai fait ma procuration, alors pas d’excuse!;) #Avoté — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 7 мая 2017 г.

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Сам астронавт находится в шестимесячной миссии. Как сообщает газета Parisien, еще в ноябре до отправки на МКС Песке написал доверенность.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов. Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>