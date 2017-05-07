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В мире

Протестующие в Венесуэле женщины призвали омбудсмена прекратить насилие

16:3807.05.2017
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© AFP 2017 / Federico ParraУчастница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в КаракасеУчастница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе
© AFP 2017 / Federico Parra

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Протестующие в Венесуэле женщины направили "Мирный документ" в управление омбудсмена с призывом прекратить насилие в стране, сообщает телеканал Telesur.

Венесуэла. Архивное фото
© AFP 2017 / Juan Barreto
СМИ: протестующие разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу
По информации телеканала, десятки тысяч женщин вышли на улицы венесуэльских городов, призывая прекратить насилие. "Сегодня женщины выходят, чтобы заявить миру, что мы заслуживаем свободную от насилия планету, что мы говорим "нет" терроризму и фашизму, который хотят установить в Венесуэле", — цитирует телеканал слова члена Единой социалистической партии Венесуэлы Марии Хосе Де Кастро.

Как сообщается, участники мирных акций несли плакаты с лозунгами: "Нет — смерти, да — миру!"

Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

Слезоточивый газ и пылающие бензобаки: оружие протеста в Венесуэле
© AFP 2017 / Juan BarretoДемонстранты вот уже месяц протестуют на улицах крупных городов Венесуэлы, требуя проведения досрочных выборов и отставки членов Верховного суда страны, которые попытались ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
Демонстранты вот уже месяц протестуют на улицах крупных городов Венесуэлы, требуя проведения досрочных выборов и отставки членов Верховного суда страны, которые попытались ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.
© AFP 2017 / Juan BarretoВ ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле погибли более 30 человек.Раненый оппозиционный демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
В ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле погибли более 30 человек.
© AFP 2017 / Federico ParraНачиная с 4 апреля, когда начались протесты, в Венесуэле было задержано более полутора тысяч человек.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Federico Parra
Начиная с 4 апреля, когда начались протесты, в Венесуэле было задержано более полутора тысяч человек.
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins На фоне продолжающихся беспорядков власти Венесуэлы ввели на полгода запрет на ношение оружия на территории страны.Сторонники оппозиции во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
На фоне продолжающихся беспорядков власти Венесуэлы ввели на полгода запрет на ношение оружия на территории страны.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ ответ на действия протестующих оппозиционеров, президент страны Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, чтобы внести изменения в Конституцию страны.Представители оппозиции размахивают национальным флагом Венесуэлы в знак протеста против президента Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
В ответ на действия протестующих оппозиционеров, президент страны Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, чтобы внести изменения в Конституцию страны.
© AFP 2017 / Federico ParraГолосование по выбору национального учредительного собрания предполагается провести в ближайшие две недели. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Federico Parra
Голосование по выбору национального учредительного собрания предполагается провести в ближайшие две недели. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.
© AFP 2017 / Juan BarretoРешение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение президента нарушением конституции и государственным переворотом, и призвал граждан страны к сопротивлению.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
Решение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение президента нарушением конституции и государственным переворотом, и призвал граждан страны к сопротивлению.
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsНа следующий же день оппозиция пыталась провести марш по одной из основных автотрасс Каракаса.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
На следующий же день оппозиция пыталась провести марш по одной из основных автотрасс Каракаса.
© AFP 2017 / Juan BarretoСилы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо.Омоновцы на мотоциклах во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
Силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо.
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsВ итоге манифестантам не удалось дойти до намеченной ими точки. В некоторых местах оппозиционеры стали воздвигать баррикады.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
В итоге манифестантам не удалось дойти до намеченной ими точки. В некоторых местах оппозиционеры стали воздвигать баррикады.
© AFP 2017 / Juan BarretoВ ходе разгона маршей оппозиции в Каракасе был убит 17-летний молодой человек. Это произошло, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.Демонстратор после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
В ходе разгона маршей оппозиции в Каракасе был убит 17-летний молодой человек. Это произошло, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.
© AFP 2017 / Carlos BecerraВ больницы Каракаса 3 мая были доставлены более 160 человек, пострадавших от действий гвардейцев на акции протеста.Оппозиционные активисты во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Carlos Becerra
В больницы Каракаса 3 мая были доставлены более 160 человек, пострадавших от действий гвардейцев на акции протеста.
© AFP 2017 / Federico ParraОколо 130 человек в результате столкновений с полицией получили травмы, 17 - отравились слезоточивым газом, восемь протестующих получили ранения дробью, а двое были доставлены в больницы с ожогами.Оппозиционер во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Federico Parra
Около 130 человек в результате столкновений с полицией получили травмы, 17 - отравились слезоточивым газом, восемь протестующих получили ранения дробью, а двое были доставлены в больницы с ожогами.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ результате столкновений полиции с протестующими пострадали вице-спикер парламента и несколько депутатов. В одного из них попала граната со слезоточивым газом.Демонстратор после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
В результате столкновений полиции с протестующими пострадали вице-спикер парламента и несколько депутатов. В одного из них попала граната со слезоточивым газом.
© REUTERS / Marco BelloГенеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила она.Плакат Мы - конституционный и суверенный народ во время встречи с президентом Венесуэлы Николя Мадуро. Венесуэла, 3 мая 2017
© REUTERS / Marco Bello
Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила она.
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