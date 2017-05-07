Протестующие в Венесуэле женщины призвали омбудсмена прекратить насилие

Участница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе

Участница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Протестующие в Венесуэле женщины направили "Мирный документ" в управление омбудсмена с призывом прекратить насилие в стране, сообщает телеканал Telesur.

По информации телеканала, десятки тысяч женщин вышли на улицы венесуэльских городов, призывая прекратить насилие. "Сегодня женщины выходят, чтобы заявить миру, что мы заслуживаем свободную от насилия планету, что мы говорим "нет" терроризму и фашизму, который хотят установить в Венесуэле", — цитирует телеканал слова члена Единой социалистической партии Венесуэлы Марии Хосе Де Кастро.

Как сообщается, участники мирных акций несли плакаты с лозунгами: "Нет — смерти, да — миру!"

Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.