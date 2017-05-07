Под Парижем на избирательном участке скончался пожилой француз

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Пожилой французский избиратель скончался прямо на участке в коммуне Дравей под Парижем, успев перед смертью опустить бюллетень в урну, сообщает издание Parisien.

Мужчина, которому было 89 лет, пришел голосовать со своим сыном в районе 8.00 по местному времени (9.00 мск). После того как избиратель опустил бюллетень, он почувствовал сердечную боль и потерял сознание. На место оперативно прибыли спасательные службы, но медики констатировали смерть мужчины в результате остановки сердца.

Избирательный участок был временно закрыт и возобновил свою работу в районе 9.00 по местному времени (10.00 мск).

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов. Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.

За ходов второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>