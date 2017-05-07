Политолог: явка во втором туре выборов во Франции будет выше, чем в первом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Явка на президентских выборах во Франции, скорее всего, будет выше той, что была во время первого тура; одной из причин, которая обеспечит ее, является традиционное голосование французов против правой партии, считает политолог Игорь Минтусов.

Явка избирателей на проходящем в воскресенье втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные МВД страны, отвечающего за организацию и проведение голосования. В первом туре двумя неделями ранее явка к полудню составила 28,54%.

В комментарии РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал, что считает закономерным и ожидаемым снижение явки на выборах президента во Франции и предположил, что к концу дня картина существенно не изменится — явка не превысит показатели первого тура.

"Явка должна быть выше, чем в первом туре, но насколько она будет выше, мне сказать сложно, но она должна быть, конечно, выше", — сказал РИА Новости Минтусов.

По его мнению, явку обеспечит то, что французы традиционно активно голосуют против правой партии, "и это их объединяет".

"Если в первом туре этого фактора особенно не было, то во втором туре, когда один из кандидатов — Марин Ле Пен — представляет националистическую партию, появляется стимул прийти и проголосовать против националистической партии. Это главный фактор", — пояснил собеседник агентства.

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