Премьер Чехии обвинил президента в потере "надпартийности"

ПРАГА, 7 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан потерял позицию "надпартийности", поскольку оказывает поддержку вице-премьеру и главе минфина Андрею Бабишу, на которого главе республики направлено прошение об исключении из состава правительства, заявил в воскресенье премьер Богуслав Соботка.

В начале минувшей недели Соботка объявил о своем решении подать президенту республики прошение об отставке правительства. Премьер обосновал это решение своим нежеланием далее работать вместе с первым вице-премьером и главой минфина Андреем Бабишем. Министр, несмотря на неоднократные призывы со стороны главы кабинета, так и не объяснил многие неясные моменты из истории накопления своего личного капитала, размер которого, по данным журнала Forbes, в марте составлял 3,4 миллиарда долларов.

Однако в пятницу Соботка заявил, что не будет подавать прошение об отставке кабинета, но обратится к президенту с просьбой об увольнении главы минфина. Изменение своей позиции Соботка объяснил тем, что президент воспринял действия премьера как его личную отставку, намерением же Соботки является избавление правительства от Бабиша.

"Я был бы рад, если бы президент вернулся к своей надпартийной роли, которую он потерял. Он на стороне Андрея Бабиша. Я не знаю, есть ли у них какая-то договоренность, но он (Земан) уже не является надпартийным президентом, как обещал это согражданам", — сказал Соботка, выступая по TV Prima.

По словам Соботки, сейчас он ждет от президента реакции на свое предложение. По словам премьера, у главы республики нет других вариантов кроме увольнения министра финансов, иначе президент нарушил бы конституцию.

"Я предполагаю, что президент избежит того, чтобы мог подозреваться в нарушении конституции. Если он (Земан) не будет согласен с увольнением (Бабиша), я проведу консультации с юристами и экспертами о том, что делать дальше. Однако надеюсь, что этого не случится", — сказал Соботка.

Президент республики, по словам его пресс-секретаря, хочет ознакомиться с предложением премьера об увольнении главы минфина в понедельник, но окончательное решение планирует принять лишь после возвращения из поездки в Китай, то есть после 18 мая.

Чешская социал-демократическая партия и Христианско-демократическое движение, входящие в правящую коалицию, выступают за продолжение работы нынешнего правительства, но без участия в нем Бабиша. Однако именно Бабиш возглавляет движение ANO, которое является третьим участником данной коалиции. Поэтому позиция ANO остается пока неясной.

В свою очередь, лидеры оппозиционных правых партий, а также коммунисты, полагают, что единственным цивилизованным выходом из возникшего правительственного кризиса являются досрочные выборы в парламент, поскольку, по их мнению, данный кабинет после нынешних распрей нормально работать уже не сможет.

Очередные парламентские выборы в республике назначены на 20-21 октября этого года.