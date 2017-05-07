Более миллиона французов голосуют на выборах по всему миру

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Около 1,3 миллиона французов, внесенных в избирательные списки, голосуют по всему миру от Токио до Монреаля на выборах президента Франции, сообщает газета Figaro.

В субботу голосование во втором туре выборов президента Франции началось в некоторых заморских территориях и департаментах Франции.

Как пишет издание, в Канаде не удалось избежать очередей из желающих проголосовать. Так, в Монреале, где находится всего один участок, избирателям пришлось около трех часов стоять в очереди.

В США голосование проходило в нескольких городах, в частности Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, куда исполнить свой гражданский долг пришел и легенда рока Джонни Холлидей со своей семьей.

В воскресенье избирательные участки открылись и в Японии — в посольстве Франции в Токио и в генеральном консульстве в Киото, а также в Ливане, Израиле, Великобритании и Мексике.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам 24,01% голосов набрал Эммануэль Макрон, за Марин Ле Пен проголосовали 21,3% избирателей. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>