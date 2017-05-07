Избиратели двух департаментов во Франции получили по почте рваные бюллетени

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Администрации французских департаментов Савойя и Изер, расположенных в регионе Овернь-Рона-Альпы на востоке страны, просят избирателей не использовать полученные по почте испорченные бюллетени для голосования.

Чтобы проголосовать, французы опускают в урну конверт, в который они в кабине для голосования вкладывают бюллетень с фамилией их кандидата. Как отмечает радиостанция France Bleu , избиратели в нескольких французских департаментах получили такие бюллетени по почте с рекламой кандидатов.

"Бюллетени для голосования, направленные вместе с агитацией по адресам некоторых проживающих в департаменте избирателей, могут быть разорванными и испорченными. Чтобы избежать трудностей с подсчетом голосов, префектура Изер настоятельно рекомендует избирателям использовать бюллетени для голосования, предоставленные им в избирательных участках", — говорится в сообщении префектуры департамента Изер.

Администрация отмечает, что объявления об этом размещены и на избирательных участках.

По информации региональной радиостанции France Bleu, с подобным призывом обратилась к гражданам и префектура департамента Савойя. "Если вы используете этот бюллетень, ваш голос не будет засчитан", — предупреждает радиостанция.

Утром в воскресенье во французской метрополии открылись более 66,5 тысяч избирательных участков, куда для голосования смогут прийти около 47 миллионов избирателей.

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

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