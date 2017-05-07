В аэропорту Нью-Дели столкнулись два самолета

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Самолет индийской авиакомпании Jet Airways, направлявшийся в город Патна, задел крыло другого воздушного судна в аэропорту Нью-Дели, сообщает газета Hindustan Times.

Инцидент произошел в 15.20 по местному времени (12.50 мск). По данным источников издания, самолет на взлетной полосе задел хвостом крыло другого воздушного судна. По данным представителя полиции Санджая Бхатии (Sanjay Bhatia), в результате инцидента никто не пострадал.

По данным представителей аэропорта, планируется провести расследование инцидента.