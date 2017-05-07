Остров в Ла-Манше, где живут 10 человек, голосует на выборах Франции

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Жители острова Шозе в проливе Ла-Манш, которых можно пересчитать по пальцам обеих рук, голосуют во втором туре президентских выборов во Франции, передает агентство Франс Пресс.
Существование этого избирательного участка было под вопросом, так как население острова сократилось. Однако местные власти считают Шозе "морским районом коммуны Гранвиль и неотъемлемой частью города" и указывают, что для жителей острова остаются доступны демократические институты. В свою очередь некоторые "нерегулярные жители" внесли себя в избирательные списки, чтобы таким образом "поддержать избирательный участок".
Утром в воскресенье во французской метрополии открылись более 66,5 тысяч избирательных участков, куда для голосования смогут прийти около 47 миллионов избирателей.
Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).