Прессу не пустили на участки в Брюсселе для освещения французских выборов

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Пресса не допущена на избирательные участки по выборам президента Франции, развернутые в Брюсселе, передает корреспондент телерадиокомпании RTL Лоик Парментье.

"Прессе запретили доступ на избирательные участки в Брюсселе. Никакого объяснения со стороны консульства Франции", — написал журналист в Twitter.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов.

Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.

Телерадиокомпания RTBF со ссылкой на данные собственного опроса избирателей сообщила ранее, что граждане Франции в Брюсселе во втором туре выборов президента страны в большинстве голосуют за лидера движения "Вперед" Макрона.

При этом RTBF отмечает меньший уровень активности французских избирателей по сравнению с первым туром выборов.

В Бельгии открыты 12 участков для голосования по выборам президента Франции. По данным МВД Бельгии, на территории королевства проживают более 162 тысяч граждан Франции, еще около 80 тысяч французов в Бельгии имеют и бельгийское гражданство.

Правом голоса в общей сложности наделены более 90 тысяч проживающих в Бельгии французов. Ожидается, что более 42 тысяч из них будут голосовать в Брюсселе. Участки для голосования, которые закроются в 19.00 (20.00 мск), развернуты также в Шарлеруа, Ватерлоо, Мукроне, Монсе, Турне, Арлоне, Льеже, Намюре, Антверпене и Генте.

В первом туре большинство французских избирателей в Бельгии проголосовали за Макрона — 35,5%, а Ле Пен оказалась лишь на четвертом месте с 7,3% голосов.

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